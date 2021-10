AirAsia convertit ses derniers Airbus A320neo en A321neo

AirAsia a annoncé avoir trouvé un accord avec Airbus pour le réaménagement de sa commande d'A320neo/A321neo. Les treize A320neo restant à livrer (sur 51 commandés) vont être convertis en A321neo. Ainsi, la commande totale du groupe pour l'A321neo atteint 366 appareils.



La compagnie malaisienne a souhaité renégocier ce méga contrat de plusieurs milliards de dollars signé en 2012 arguant que ses besoins avaient évolué, sur fond crise du secteur aérien.



AirAsia a précisé que les livraisons s'étaleront désormais jusqu'en 2035.



La compagnie dispose actuellement de quatre A321neo, réceptionnés entre novembre et décembre 2019. Sa flotte, tout-Airbus, compte plus de 200 avions répartis entre ses filiales indienne, indonésienne, malaisienne, philippine, et thaïlandaise.



(Photo © AirAsia Group)