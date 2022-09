Air Transat acquiert quatre Airbus A321XLR auprès d'Air Lease

Air Transat a annoncé qu'elle avait conclu un accord avec Air Lease, portant sur l'acquisition de jusqu'à quatre Airbus A321XLR.



La société de leasing devrait lui fournir trois appareils entre la fin de l'année 2025 et 2026. Le dernier est encore une option mais pourrait être livré en 2027 si celle-ci était confirmée.



Tous figurent déjà au carnet de commande d'Air Lease auprès d'Airbus.



Grâce à eux, Air Transat espère avoir une plus grande flexibilité et la capacité d'améliorer son réseau transatlantique grâce au rayon d'action encore allongé par rapport à ses A321LR.



(Air Transat exploite notamment deux A321neo et dix A321LR. Photo © Air Transat)