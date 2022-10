Air Tahiti acquiert un Twin Otter, un ATR 72-600 et confirme ses ATR 42-600S

Air Tahiti va acquérir un DHC-6 Twin Otter en contrat ACMI avec Zimex Aviation. L'appareil sera principalement affecté à la desserte des aérodromes domestiques de Ua Pou et de Ua Huka.



Air Tahiti a, en effet remporté, le contrat de délégation de service public (DSP) d'une durée de 44 mois (jusqu'en juillet 2026) pour le désenclavement de ces deux ilots du groupe d'îles Marquises au nord de la capitale Papeete. Les deux dessertes bénéficieront d'une subvention étatique et devraient démarrer à la mi-novembre 2022.



L'opérateur historique sur les deux lignes est Tahiti Air Charter qui exploite des Cessna Caravan monomoteurs. Selon la presse locale, le régulateur local de l'aviation civile est désormais réticent à ce que des monomoteurs desservent de si longues routes au-dessus de l'eau.



En parallèle, la compagnie a confirmé sa commande pour deux ATR 42-600S (avec une capacité de décollage et d'atterrissage courts), annoncée en 2019 avec des livraisons à partir de 2025. Elle a également signé un nouveau contrat avec ATR pour un ATR 72-600.



(Signature du contrat avec ATR. Photo © ATR)