Air Support soutenu par le plan France Relance

Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée en charge de l'Industrie a annoncé qu'Air Support était une lauréate du plan France Relance.



Dans le cadre de l'appel à projet « soutien aux investissements de la filière aéronautique », Air Support va recevoir un million d'euros pour développer un nouveau banc d'essai et digitaliser ses processus de réparation.



« C'est une aide précieuse qui nous permettra d'élargir le spectre technique de nos capacités de réparation, notamment sur le moteur LEAP, qui équipe les A320neo d'Airbus. Notre ambition est également de devenir un atelier de maintenance 4.0 » développe Sabine Tertre, la présidente d'Air Support.



Le projet a un coût total estimé à 1,75 million d'euros.



L'annonce a été faite dans le cadre d'une visite d'Agnès Pannier-Runacher et Elisabeth Moreno, ministre déléguée en charge de l'Égalité entre les femmes et les hommes, sur le site de Pujaudran.



(Photo © Air Support)