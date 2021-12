Air Support reçoit sa certification OEA

Air Support annonce avoir obtenu sa certification OEA (Opérateur économique agréé). La remise s'est déroulée le 2 décembre à Pujaudran.



Délivrée par la douane, cette certification OEA est un label qualité sur les processus douaniers et sécurité-sureté mis en oeuvre par une société. Elle est reconnue dans toute l'Union européenne et dans les pays signataires d'accords de reconnaissance mutuelle.



Pour Air Support, la décision de décrocher cette certification a permis d'optimiser ses procédures réglementaires, économiques, logistiques et commerciales. En plus d'apporter une reconnaissance de la qualité de ce travail, elle permet de simplifier les opérations douanières de la société.



« Nos ambitions de développement sur les marchés export nous ont amenés à travailler sur l'optimisation de notre organisation et de nos procédures. Ce label nous procure un avantage compétitif majeur face à nos concurrents à l'international », ajoute Sabine Tertre, présidente d'Air Support.



La société de MRO devient la 4e entreprise du Gers à obtenir cette certification. Air Support précise 1 800 sociétés en France l'ont, dont une centaine en région Occitanie.



(Photo © Air Support)