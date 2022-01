Air Serbia reçoit son premier ATR 72-600

Air Serbia a reçu son premier ATR 72-600. Immatriculé YU-ALY et acquis en leasing auprès de NAC, l'appareil avait auparavant été au service de Firefly puis d'Amelia, la filiale du groupe Regourd.



Cette livraison lance le programme de modernisation de la compagnie. Elle compte débuter par le renouvellement de sa flotte ATR, qui compte actuellement trois ATR 72-200 et deux ATR 72-500, qui devraient tous avoir été remplacés d'ici la fin de l'année.



« Le renouvellement de la flotte est l'une des décisions stratégiques les plus importantes et Air Serbia compte tirer parti des conditions de marché favorables actuelles en ce qui concerne la disponibilité des avions », explique Jiri Marek, son PDG.



Air Serbia exploite également neuf A319, un A320 et un A330-200.



(Photo © Air Serbia)