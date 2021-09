Air Sénégal se lance vers l'Amérique

Air Sénégal a inauguré sa première ligne transatlantique, vers les États-Unis, le 2 septembre. La compagnie nationale sénégalaise propose désormais deux vols par semaine sur la rotation Dakar - New York - Baltimore.



La ligne est opérée avec un Airbus A330-900 portant ses couleurs mais qui appartient au groupe portugais Hi Fly.



En ouvrant cette nouvelle liaison, la compagnie porte-drapeau sénégalaise vient ainsi combler le vide laissé par South African Airways (SAA) depuis 2019 lorsqu'elle a abandonné la ligne Dakar-New York.



Air Sénégal met également fin au monopole de la compagnie américaine Delta Air Lines qui propose 5 vols par semaine entre New York et Dakar en A330-300.



Rappelons qu'Air Sénégal devient de fait la cinquième compagnie africaine active à proposer des vols directs entre l'Afrique et les États-Unis, après Ethiopian Airlines, EgyptAir, Kenya Airways et Royal Air Maroc.



(Photo © Air Sénégal)