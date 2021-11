Air Sénégal acquiert cinq Airbus A220-300 en leasing

(Dubai Airshow 2021) Macquarie Airfinance et Air Sénégal ont signé un contrat pour la location de cinq A220-300, avec des livraisons commençant en 2023. Ces appareils font partie du carnet de commandes du loueur (composé de 29 A220-300).



Ils seront déployés sur le réseau ouest-africain et sur certaines routes européennes du transporteur qui prévoit d'acquérir jusqu'à huit unités dans le cadre du développement de ses opérations.



« La signature de ce contrat capital va permettre au pavillon national de renforcer progressivement sa flotte et ses capacités de trafic conformément à ses orientations et son business plan », affirme la compagnie. Au fur et à mesure de leur livraison, ces avions remplaceront progressivement l'actuelle flotte de monocouloirs.



Air Sénégal exploite huit avions, dont deux A330-800neo, deux A321-200, deux A319-100 et deux ATR 72-600. La compagnie avait signé un MoU avec Airbus pour en acquérir 8 exemplaires en novembre 2019.



(Photo © Airbus)