Air Samarkand a décollé

La nouvelle compagnie aérienne ouzbèke Air Samarkand a réalisé un premier vol de démonstration avec des passagers le 29 décembre entre Samarcande et l'aéroport international d'Istanbul avec son Airbus A330-300, un appareil livré au transporteur en novembre dernier (MSN 1177, CF6-80, ex-China Airlines). Air Samarkand avait décroché son CTA deux jours plus tôt. Le jeune transporteur est le fruit d'une initiative visant à promouvoir le tourisme et le développement de la région de Samarcande, alors que la célèbre ville de la Route de la Soie a été désignée capitale mondiale du tourisme culturel par l'Organisation mondiale du tourisme (OMT). Air Samarkand va désormais opérer des vols charters avec son A330, en attendant l'arrivée prochaine d'un A321. La compagnie prévoit ensuite de lancer des vols réguliers à partir de la fin mars pour la saison estivale. Elle souhaite desservir plusieurs villes d'Asie et d'Europe. (Photo © Air Samarkand).