Air Premia étend son contrat de services avec AFI KLM E&M

(MRO Asia-Pacific) AFI KLM E&M annonce qu'elle va assurer le support des équipements de deux Boeing 787-9 supplémentaires pour Air Premia.



La compagnie sud-coréenne avait conclu un accord à long terme avec la société MRO en 2020 pour couvrir les équipements de sa flotte de 787. Mais la suspension des livraisons pendant plus d'un an chez Boeing a retardé l'arrivée des appareils et a contraint Air Premia à acquérir en leasing deux 787 supplémentaires auprès d'Aergo Capital pour pallier leur absence.



Ce sont ces deux appareils qui ont été ajoutés à l'accord initial, qui comptait sur une flotte de dix appareils à terme. Ils devraient être livrés prochainement.



Le contrat couvre les réparations, le soutien logistique, la fourniture de pièces détachées et l'accès à l'outil de maintenance prédictive Prognos. Air Premia et AFI KLM E&M ont souligné la réactivité des équipes de la société MRO qui a ajusté son offre « afin de prendre en compte la réattribution de ces deux avions matures ».



(Image © Air Premia)