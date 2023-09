Air Peace commande cinq Embraer

Air Peace a signé une nouvelle commande ferme avec Embraer, en vue d'acquérir cinq E175. Les appareils, d'une valeur estimée à 288,3 millions de dollars au prix catalogue, seront livrés à partir de 2024.



Ils seront utilisés pour renouveler la flotte de la compagnie nigériane et augmenter ses capacités.



Air Peace pourra en effet améliorer son réseau régional et intérieur, tout en préparant une expansion régionale ultérieure.



La compagnie est déjà un opérateur d'Embraer puisqu'elle exploite huit ERJ-145 et cinq E195-E2. L'avionneur a précisé qu'il allait soutenir l'établissement de capacités de maintenance sur ses appareils au Nigeria.



(Image © Embraer)