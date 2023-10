Air Nostrum et CityJet officiellement unies

A l'occasion d'une conférence de présentation de ses résultats, Air Nostrum a annoncé la création de l'alliance de compagnies régionales SARA (Strategic Alliance of Regional Airlines). Approuvée par les autorités européennes, espagnoles et irlandaises, la société de holding rassemble Air Nostrum, CityJet et Hibernian.



Devenant le plus grand groupe européen de transporteurs régionaux, SARA comprend également une activité de maintenance (ANEM, basée à Valence), un centre de formation au pilotage et quatre sociétés de services à l'industrie aéronautique.



Chaque entité du groupe fonctionnera toutefois de façon indépendante, sans supporter les obligations économiques des autres.



« SARA agira en tant que holding, assistant et coordonnant chacune des entreprises de l'alliance, qui resteront des entités indépendantes, avec leur propre marque et leurs propres structures. Chacune des entreprises liées à SARA continuera d'avoir son siège dans son propre pays et ses propres employés, comme par le passé. Cela signifie, par exemple, que le siège, les employés et l'activité économique d'Air Nostrum continueront à résider à Valence », explique Carlos Bertomeu, le PDG d'Air Nostrum.



SARA est détenue à 80 % par les actionnaires d'Air Nostrum et à 20 % par ceux de CityJet. Le groupe rassemble environ 2 500 collaborateurs. La flotte est quant à elle basée sur les CRJ. Air Nostrum exploite en effet six ATR 72, six CRJ 200 (appelés à quitter la flotte) et 27 CRJ 1000. CityJet compte quant à elle 21 CRJ 900 et quatre CRJ 1000, tandis qu'Hibernian exploite trois CRJ 1000.