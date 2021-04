Air Nostrum demande de l'aide

Air Nostrum a décidé de se tourner vers la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) pour obtenir une aide, qui lui permettra de faire face aux conséquences de la crise et de protéger ses emplois tout en lui laissant les moyens d'oeuvrer au maintien de la connectivité en Espagne.



La compagnie régionale a déposé une demande pour profiter du Fonds de soutien à la solvabilité des entreprises stratégiques (Fasee). Elle estime avoir besoin d'un prêt de 103 millions d'euros, qu'elle pourrait rembourser en sept ans.



Elle explique qu'après six ans consécutifs de bénéfices, elle a enregistré une perte de 129 millions d'euros en 2020. La longueur de la crise, les restrictions de voyage et les perspectives d'une reprise plus lente que prévu font qu'elle ne peut plus tenir seule.



Elle souligne que son activité au premier trimestre n'a été réduite que de 43,6% par rapport à la même période de 2020. Elle continue de proposer 62% des routes qu'elle exploitait à ce moment-là et espère pouvoir en rétablir 87% cet été (par rapport aux routes existant en 2019).



(Photo © Air Nostrum)