Air New Zealand veut accélérer sur le développement d'un avion 0 émission

Après avoir publié un cahier des charges pour un appareil de nouvelle génération en décembre dernier, Air New Zealand a reçu des propositions de contribution de plus d'une trentaine de développeurs et s'apprête à signer des lettres d'intention avec plusieurs d'entre eux pour travailler sur un programme d'accélérateur technologique - Mission Next Generation Aircraft - devant aboutir à la mise au point d'un avion 0 émission.



« Nous avons des objectifs de durabilité audacieux. Les processus commerciaux conventionnels ne permettront pas de mettre en place la technologie ou les infrastructures nécessaires pour les atteindre », explique Greg Foran, le CEO de la compagnie. C'est pourquoi Air New Zealand va s'entourer de « développeurs d'avions, d'innovateurs et de fournisseurs d'infrastructures » pour envisager toutes les dimensions opérationnelles et garantir le développement d'une solution viable pour elle.



« Les trois prochaines années seront consacrées au soutien de la construction, des essais et de la certification des aéronefs et des infrastructures associées. »



L'ambition de la compagnie aérienne est en effet de parvenir à organiser un premier vol de son démonstrateur (cargo ou passagers) dès 2026, qui puisse être le point de départ du développement d'un appareil capable de remplacer sa flotte de Q300 à partir de 2030. Elle estime que les technologies les plus prometteuses à explorer sont celles de l'hydrogène vert ou d'un système hybride.



« Nous savons que ces objectifs sont ambitieux, mais l'ambition est exactement ce qui est nécessaire pour faire de cette nouvelle technologie une réalité », affirme Greg Foran.