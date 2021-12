Air New Zealand reçoit le 1 600e ATR

ATR a célébré la livraison de son 1 600e appareil. Cet événement coïncide avec l'année de son quarantième anniversaire.



Cet ATR 72-600 a été remis à Air New Zealand, le troisième plus important opérateur d'ATR au monde. Il est le dernier d'une commande que la compagnie a passée pour 29 exemplaires du biturbopropulseur régional.



« Nous attachons une importance particulière à notre relation de longue date avec ATR, et cet appareil sera le 29e à rejoindre notre flotte depuis 2012. Pendant toutes ces années, notre flotte d'ATR a permis de booster le réseau régional de la compagnie de plus de 50 %, et les appareils ont prouvé leur grande efficacité », a déclaré Greg Foran, PDG d'Air New Zealand.



(Photo © ATR)