Air New Zealand réactive ses Boeing 777

Après de deux ans sur la touche, Air New Zealand restaure son réseau et ses capacités. Afin de répondre à la demande de voyages pour le mois de juillet, la compagnie a annoncé qu'elle allait relancer quatorze routes internationales dans les deux prochaines semaines et qu'elle remettait ses Boeing 777-300ER en service.



Elle compte sept 777-300ER dans sa flotte, dont deux sont indiqués comme actifs. Leur remise en service pour le transport de passagers permettra d'augmenter les capacités de 40 000 sièges par semaine en juillet.



Greg Foran, CEO de la compagnie, explique : « Sortir un 777-300ER de stockage à Auckland demande six à huit semaines de préparation pour le rendre apte à reprendre les vols. Nous avons embauché ou réembauché plus de 2 000 employés d'Air New Zealand, dont 150 pilotes, plus de 500 membres du personnel de cabine et 270 employés de l'aéroport, et 1 100 autres postes restent à pourvoir. Ce n'est pas une mince affaire. »



Air New Zealand devrait ainsi avoir restauré 60% de ses capacités pré-crise cet été et 75% de son réseau.



