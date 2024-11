Air New Zealand étend son centre MRO moteurs avec Pratt & Whitney pour accueillir le GTF

Pratt & Whitney (groupe RTX) et Air New Zealand ont démarré les travaux de construction d'une extension du centre de maintenance de moteurs de Christchurch.



Cette expansion de quelque 14 000 mètres carrés, qui représente un investissement de 150 millions de dollars, viendra ajouter des capacités de maintenance, réparation et révision (MRO) pour le GTF de Pratt & Whitney en Nouvelle-Zélande, avec une capacité de révision de jusqu'à 140 moteurs GTF annuellement d'ici 2032.



La première révision d'un moteur GTF est prévue pour le quatrième trimestre de 2026.



Le Christchurch Engine Centre a été fondé en 1948 par Air New Zealand. En 2001, la compagnie aérienne s'est associée au motoriste américain pour développer une coentreprise dédiée à la maintenance des moteurs JT8D puis V2500. Aujourd'hui, le site emploie plus de 400 salariés qualifiés et a révisé plus de 1 500 moteurs V2500 d'IAE.



(Image © Pratt & Whitney)