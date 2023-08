Air New Zealand augmente sa flotte de quatre ATR et Airbus

Air New Zealand a signé un nouvel accord avec ATR portant sur l'acquisition en commande ferme de deux ATR 72-600, ainsi que deux appareils supplémentaires en option. En parallèle, elle a signé un accord de leasing d'une durée de douze ans pour intégrer deux Airbus A321neo.



Les livraisons sont programmées pour intervenir au second semestre 2024 et début 2025. Les ATR permettront le renforcement du réseau intérieur, caractérisé par ses liaisons courtes et très denses, en enrichissant son offre de plus de 5 700 sièges par semaine. Sur ce secteur, le niveau de capacité est quasiment revenu à celui d'avant la crise.



Les A321neo seront quant à eux affectés à des dessertes internationales, vers l'Australie et les îles du Pacifique. L'offre sera là augmentée de 9 000 sièges par semaine, les appareils devant être configurés avec 214 fauteuils. Air New Zealand avait déjà prévu d'intégrer deux autres A321neo, mais sur son réseau intérieur.



ATR souligne que ce nouvel accord fera de la compagnie néo-zélandaise la quatrième flotte mondiale d'ATR.



Air New Zealand souligne de son côté qu'elle prévoit ainsi d'intégrer seize avions à sa flotte entre 2024 et 2028, dont huit Boeing 787, six A321 et deux ATR. Elle devrait également prochainement louer un 777-300ER, qui portera sa flotte de Triple Sept à huit appareils.



(Photo © ATR)