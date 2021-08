Air New Zealand annonce le retrait de ses Boeing 777-300ER d'ici 2027

Air New Zealand a décidé de retirer toute sa flotte de Triple Sept du service. La compagnie a indiqué, à l'occasion de la publication de ses résultats annuels, que les prochains Boeing 787 qu'elle allait recevoir remplaceraient les sept 777-300ER encore en flotte.



Les Dreamliner devaient initialement prendre progressivement la place des huit 777-200 mais ceux-ci ont été définitivement retirés de façon anticipée en 2020 avec la survenue de la pandémie. Ils permettront donc de simplifier la flotte long-courrier de la compagnie de façon à ce qu'elle ne compte plus que vingt 787-9 et -10 en 2027. Quatorze 787-9 ont déjà été livrés et doivent être réaménagés d'ici 2023.



En ce qui concerne les résultats annuels, l'année fiscale 2021 était la première année pleine avec les effets de la pandémie. Ceux-ci ont été très forts puisque le chiffre d'affaires a été divisé par deux à 2,5 milliards de dollars et que la perte avant taxes a été quintuplée (440 millions de dollars). La perte nette atteint quant à elle 289 millions de dollars.



Air New Zealand a pu profiter de son activité cargo (et du soutien gouvernemental dans la mise en place de liaisons avec les pays voisins), en hausse de 71%, et d'aides financières pour redonner des couleurs à son bilan. Surtout, le trafic intérieur s'est montré très robuste : il a retrouvé 93% de ses capacités pré-covid et le trafic du dernier trimestre a atteint 130% de son niveau de 2019. Quant à la demande affaires, elle plafonne à 90% de son niveau de 2019 depuis avril.



