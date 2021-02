Air Namibia suspend ses opérations

Air Namibia a annoncé la suspension de ses opérations. « À compter du jeudi 11 février 2021, toutes les opérations aériennes seront annulées, et tous les avions retourneront à la base. Le système de réservation pour enregistrer de nouveaux vols est également suspendu », informe la compagnie sur son compte Twitter.



Selon la presse locale, une rencontre est prévue entre gouvernement, la direction de l'entreprise et les syndicats pour discuter des détails de la fermeture définitive de la compagnie. S'ensuivra le processus de liquidation.



Pour rappel, Air Namibia, qui dispose d'une flotte de neuf avions (trois A319, quatre ERJ135 et deux A330-200), est déficitaire depuis trois décennies. La compagnie, qui emploie 636 travailleurs, était sans directeur général permanent depuis 2019. Endettée et budgétivore, elle a englouti près de 564 millions de dollars de fonds publics ces dix dernières années mais sans résultat probant, affirme l'Etat, son actionnaire unique.



Le 3 février, trois des quatre membres du Conseil - Escher Luanda, Willy Mertens, Heritha Nankole - ont présenté leur lettre de démission sur fond de conflit ouvert avec le gouvernement accusé d'ingérence.