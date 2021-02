Air Mauritius pourrait réduire sa flotte de moitié

A partir du 1er mars, Air Mauritius ne devrait plus qu'exploiter qu'une flotte de sept avions, après le retrait de certains gros-porteurs.



Dans un document interne consulté par Airfinance Journal, le transporteur mauricien prévoit de garder uniquement ses trois ATR72-500 et quatre appareils long-courriers, sans donner plus de détails.



Air Mauritius dispose actuellement de 15 appareils dont 10 long-courriers (deux A330-200, deux A330neo, deux A340-300 et quatre A350-900). Son carnet de commandes comprend deux autres A350-900.



En novembre dernier, le chef des opérations d'Air Mauritius, Indradev Buton, avait affirmé que le transporteur cherchait à reconstruire sa flotte autour des A320neo et A350. Il avait laissé entendre que celui-ci était susceptible de retirer progressivement tous ses Airbus A330-200 dans le cadre de son plan de restructuration.



Plus tôt, en juillet 2020, l'entreprise a mis en vente cinq Airbus (deux A340-300, un A330-200 et deux A319) pour renflouer ses caisses. A date, ces aéronefs demeurent dans sa flotte.



Air Mauritius est sous administration provisoire de Grant Thornton depuis avril 2020.En juin dernier, l'Etat s'est engagé à injecter 9 milliards de roupies (225,5 millions de dollars) dans les caisses de la compagnie dans le cadre d'un plan de soutien. Selon Sattar Hajee Abdoula, l'un de ses administrateurs, le pavillon public, affaibli par la crise sanitaire de la Covid-19, pourrait cumuler une perte triennale de 239 millions de dollars d'ici mars 2021.



La publication du plan de sauvetage est attendue en juin prochain.



