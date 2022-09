Air Mauritius étend son accord de soutien équipements avec AFI KLM E&M

Air Mauritius a décidé de prolonger son partenariat avec AFI KLM E&M concernant le soutien équipement de ses deux Airbus A330-900 et ses quatre A350.



La société de maintenance fournit ainsi des services de réparation, l'accès au stock partagé d'équipements et la fourniture d'un kit de base principal (MBK).



« Nous sommes fiers et enthousiastes de contribuer au retour dans les airs de notre partenaire de longue date. Les difficultés rencontrées par la compagnie aérienne pendant la crise sanitaire ont été l'occasion de souligner et de consolider les liens de solidarité et de confiance qui existent entre nos deux groupes », a commenté Pierre Teboul, SVP Commercial chez AFI KLM E&M.



(Photo © AFI KLM E&M)