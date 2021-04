Air Manas réceptionne un premier A220-300

Air Manas a pris livraison de son premier A220-300 (MSN 55072, VP-BMU), devenant au passage le premier exploitant de cet appareil dans la région CEI. Un deuxième appareil du type est attendu d'ici la fin d'année.



Configurés en classe unique de 145 sièges, ils sont issus d'un contrat de location conclu avec le bailleur russe GTLK. La compagnie kirghize, qui ne dispose d'aucun avion en propriété, projette d'aligner 5 avions du même type d'ici 2023.



Ils seront déployés sur son réseau intérieur et régional vers les états de la CEI et l'Asie de l'Est.



(Image © Airbus)