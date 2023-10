Air Malta sera remplacée par KM Malta Airlines en mars 2024

Le gouvernement de Malte a annoncé la création d'une nouvelle compagnie nationale à Malte. Baptisée KM Malta Airlines, elle succédera à Air Malta le 31 mars 2024, si elle obtient les autorisations nécessaires de l'aviation civile. Elle aura le gouvernement pour unique actionnaire.



KM Malta Airlines conservera les employés d'Air Malta et dix-sept routes parmi les plus importantes de son réseau. Elle s'appuiera sur des partenariats avec des majors pour compléter son réseau point-à-point et permettre de proposer des liaisons long-courrier à ses passagers.



Sa flotte conservera sa taille actuelle (huit Airbus de la famille A320 - six A320neo et deux A320ceo) mais ne comptera que des A320neo. Ils seront aménagés avec 168 sièges et abriteront une cabine flexible pouvant accueillir jusqu'à 36 passagers en premium economy.



La création de la nouvelle compagnie a été décidée à la suite du constat qu'Air Malta était en perte depuis vingt ans et qu'elle ne pouvait pas être maintenue en opération sans une injection régulière de subventions gouvernementales. La Commission européenne a approuvé le choix de repartir de zéro - ou presque - pour que Malte puisse conserver une compagnie nationale, avec un plan défini à cinq ans et une stratégie à long terme réaliste. Knighthood Global (une société de consulting en aviation créée par l'ancien directeur général d'Etihad, James Hogan) a participé à la création.



(Photo © Airbus)