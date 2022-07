Air Lease place six Airbus A220 chez TAAG Angola

(Farnborough 2022) TAAG Angola Airlines a conclu un accord avec le bailleur américain Air Lease Corporation (ALC) portant sur l'acquisition en leasing de six Airbus A220-300.



Cinq des six avions devraient être livrés entre janvier et juillet 2023, le dernier en 2024.



Ils disposeront d'une configuration de 142 sièges dont 12 en classe Affaires.



L'A220-300 est appelé à remplacer la flotte 737, qui comprend six appareils (dont un cargo) d'une moyenne d'âge de quinze ans.



Avec son entrée en service, la compagnie escompte des économies d'environ 30% de carburant par rapport au Boeing 737 sur ses liaisons long-courriers, et une réduction de 20 % des coûts d'exploitation de façon générale. Pour rappel, la flotte actuelle du pavillon national angolais comprend en outre trois 777-200, cinq 777-300 et six Dash8-400.