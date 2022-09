Air Lease place deux Airbus A321LR auprès d'HiSky

Air Lease annonce qu'elle a conclu de nouveaux accords avec HiSky en vue d'acquérir deux Airbus A321LR à long terme.



Les appareils seront livrés en mars 2023 et mis en service dès le mois d'avril, augmentant les capacités de la compagnie et lui ouvrant de nouveaux marchés en augmentant son rayon d'action.



Ils seront livrés à Bucarest.



HiSky a déjà fait appel à Air Lease pour le reste de sa flotte : elle loue un A319 et quatre A320 à la société de leasing américaine.