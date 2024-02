Air Lease annonce qu'elle a placé trois Boeing 787-9 auprès de Thai Airways. Les appareils sont issus de son propre carnet de commandes auprès de Boeing et seront livré en 2025.



Les appareils seront utilisés pour des vols vers l'Europe, l'Australie et sur le réseau asiatique de la compagnie.



Thai Airways a récemment signé une importante commande auprès de Boeing pour 45 787 (et 35 options) pour le renouvellement et l'expansion de sa flotte long-courrier mais a également déjà assuré la location de trois 787-9 auprès d'AerCap, qui seront livrés d'ici la fin de l'année 2025.



La compagnie thaïlandaise exploite actuellement huit Dreamliner.



(Image © Boeing)