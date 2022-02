Air Lease place 25 Boeing 737-8 chez Malaysia Aviation Group

Air Lease a conclu un accord avec le groupe Malaysia Aviation, qui prévoit la location à long terme de vingt-cinq Boeing 737 MAX 8 à Malaysia Airlines.



Les appareils seront livrés à partir du début de l'année 2023 et les introductions se poursuivront jusqu'au début de 2026.



Ils proviennent tous du carnet de commandes déjà existant d'Air Lease auprès de Boeing et ne feront donc pas l'objet d'un nouveau contrat avec l'avionneur américain.



Malaysia Airlines, qui compte sur ces appareils pour pouvoir augmenter son réseau et améliorer son efficacité, souligne que cet accord s'inscrit dans le cadre de son nouveau plan stratégique et de la restructuration de son carnet de commandes auprès de Boeing. Celui-ci affiche toutefois toujours les vingt-cinq 737 MAX commandés en 2016 - quinze MAX 8 et dix MAX 10 issus d'une conversion en 2019, qui s'accompagnaient de droits d'achat sur vingt-cinq appareils supplémentaires.



