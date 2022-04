Air Lease met une croix sur plus de 800 millions de dollars d'actifs en Russie

Air Lease Corporation (ALC) a décidé de s'asseoir sur les 27 avions commerciaux loués à des compagnies russes et qui sont toujours présents en Russie. Le loueur américain renonce à tenter de les récupérer, ce qui va se traduire par la radiation de 802,4 millions de dollars d'actifs lors des ses prochains résultats financiers.



Cette décision efface 3,4% de la valeur du portefeuille du loueur. Les 27 appareils (21 avions en pleine propriété en 6 en gestion) ont été réimmatriculés en Russie et n'ont pu être récupérés avant la date butoir du 28 mars.



Le gouvernement russe avait publié un « Amendements au Code aérien de la Fédération de Russie et à certains actes législatifs de la Fédération de Russie », lui permettant de prendre la main sur les contrats de crédit-bail signés avec des sociétés de leasing occidentales et de prendre tous les droits sur leurs appareils encore présents sur le sol russe, une mesure de représailles aux sanctions occidentales liées à l'invasion de l'Ukraine.



La société de leasing la plus exposée en termes de nombre d'appareils reste cependant AerCap, avec 100 avions toujours présents sur le sol russe. Le loueur irlandais a récemment déposé une réclamation qui concerne 3,5 milliards de dollars d'actifs, indiquant que la repossession de ces avions était peu probable.