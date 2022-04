Air Lease finalise une commande pour 32 Boeing 737 MAX

Air Lease a finalisé une commande pour 32 Boeing 737 MAX, après un protocole d'accord signé en février dernier. Elle compte à la fois des 737-8 et des 737-9.



La société de leasing compte désormais 130 737 MAX dans son carnet de commandes.



En février, elle avait annoncé qu'elle comptait acquérir une cinquantaine de 737 MAX supplémentaires, les trente-deux faisant l'objet de la finalisation actuelle et dix-huit issus de la conversion de trois 787.



Les appareils doivent lui permettre de répondre à une demande croissante du marché pour des monocouloirs et pour des avions plus efficaces, afin de profiter de la reprise du trafic.



(Image © Boeing)