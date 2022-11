Air Lease Corporation place trois Boeing 737 MAX 8 chez Aeroitalia

Le loueur californien Air Lease Corporation (ALC) a conclu un contrat à long terme avec Aeroitalia pour trois Boeing 737-8.



Ces trois nouveaux appareils devraient être livrés à la compagnie aérienne italienne en 2023 et 2024. Il s'agit des premiers Boeing 737 MAX contractualisés par la compagnie privée italienne lancée en juillet dernier.



Basée à Rome et disposant d'une base opérationnelle initiale à Forli, la jeune compagnie italienne opère actuellement des vols charters et réguliers régionaux à travers l'Europe avec une flotte de trois Boeing 737-800. Elle s'apprête à déplacer sa base à Bergame.



Aeroitalia a récemment confié le soutien des équipements de sa flotte de Boeing 737 à AFI KLM E&M.