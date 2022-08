Air Lease Corporation place 19 nouveaux Airbus chez Condor

Air Lease Corporation annonce la location à long terme de 19 nouveaux monocouloirs Airbus à la compagnie aérienne saisonnière allemande Condor.



Il s'agit de 17 A321neo et de 2 A320neo livrables entre début 2024 et la mi-2027. Les appareils figurent déjà dans les commandes d'ALC passées auprès d'Airbus.



Le loueur américain rappelle par ailleurs qu'il loue déjà cinq appareils à Condor : trois A321 et deux A320.



Condor avait décidé de renouveler sa flotte en acquérant 41 Airbus de la famille A320neo fin juillet. Une partie des 13 A320neo et 28 A321neo devait être intégrée à sa flotte par le biais de contrats de leasing.



Tous ont vocation à remplacer les A320ceo actuellement en service, ainsi que les Boeing 757 de la compagnie.



Les appareils de famille A320neo de Condor seront motorisés par des PW1100G-JM de Pratt & Whitney.



(Image © Airbus)