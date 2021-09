Air Lease conclut plusieurs accords avec Spirit pour ses A320neo

Air Lease a conclu des accords avec Spirit Airlines, lui permettant de placer dix A321neo à long terme auprès de la compagnie. Par ailleurs, cinq A320neo ont été couverts par des accords de sale and lease back.



Les A320neo sont les premiers à intégrer la flotte puisqu'ils l'intégreront en 2021 et 2022. Les A321neo suivront en 2023 et 2024.



La low-cost américaine souligne que ces accords lui permettront de respecter ses plans de croissance de la flotte jusqu'en 2023 et de commencer à planifier celle à partir de 2024.



Ils prévoient un maintien du nombre d'appareils de la famille A320ceo à son niveau actuel (31 A319, 64 A320 et trente A321) et une augmentation importante du nombre de neo. Les A320neo devraient passer de 43 exemplaires aujourd'hui à 92 en 2023, tandis que la compagnie prévoit d'introduire treize A321neo en 2023.



(Photo © Spirit Airlines)