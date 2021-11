Air Lease commande 111 Airbus et devient client de lancement de l'A350F

(Dubai Airshow 2021) Airbus a annoncé qu'Air Lease avait signé une lettre d'intention concernant l'acquisition de 111 appareils de toutes les familles Airbus, qui devrait être finalisée dans les prochains mois. Ce faisant, la société de leasing devient la cliente de lancement de l'A350F.



La potentielle commande compte en effet sept exemplaires du nouvel avion cargo de l'avionneur européen. Les autres appareils qu'ALC compte acquérir se répartissent entre 25 A220-300, 55 A321neo, vingt A321XLR et quatre A330neo.



« ALC a été le client de lancement pour les très populaires A321LR et XLR. Aujourd'hui, nous devenons le client de lancement de l'A350F et de loin le plus grand lessor client de l'A220. Nous avons eu la vision d'être les premiers à adopter l'A321 et nous sommes convaincus d'avoir fait le bon choix pour l'A220 et l'A350F, en répondant au besoin que nous anticipons pour le marché dans la période de reprise à venir », a commenté Steven Udvar-Hazy, le président et fondateur d'ALC.



En parallèle, Air Lease et Airbus ont lancé un fonds ESG de plusieurs millions de dollars dans l'acquisition d'avions, qui contribuera à l'investissement dans des projets de développement de l'aviation durable.



(Photo © Airbus)