Air Lease annonce la livraison de deux Airbus A350-1000 aux compagnies du groupe Dubreuil

Le loueur Air Lease (ALC) vient de remettre deux Airbus A350-1000 au groupe Dubreuil Aéro, l'un pour Air Caraïbes (reçu le 14 décembre) et l'autre pour French bee (reçu le 16). Les appareils devaient initialement être livrés durant l'été mais leur introduction en flotte a été repoussée en raison de la crise.



Les appareils sont issus du carnet de commandes de la société de leasing auprès d'Airbus.



L'appareil livré à French bee, F-HMIX, est le tout premier A350-1000 de la low-cost. Pouvant accueillir 480 passagers dans une configuration biclasse (440 en classe économique et 40 en Premium economy), il sera mis en service sur la réunion le 18 décembre. Un deuxième A350-1000 est attendu en 2022.



Air Lease souligne que le groupe Dubreuil Aéro a déjà acquis trois A350-900 en leasing auprès d'elle. Au total le groupe compte onze A350 dans sa flotte - quatre A350-900 et deux A350-1000 chez Air Caraïbes, quatre A350-900 et un A350-1000 chez French bee.