Air Lease annonce avoir placé trois Airbus A350 chez Air France

Air Lease a annoncé qu'Air France avait signé un accord de leasing à long terme pour trois Airbus A350-900 neufs.



Les appareils proviennent du carnet de commandes que la société de leasing détient déjà auprès d'Airbus. Ils seront livrés au deuxième trimestre 2024.



Air France avait annoncé en janvier qu'elle allait doter sa flotte de ces appareils, afin de remplacer des modèles plus anciens. Air France-KLM avait alors également annoncé une commande pour quatre A350F pour Martinair.



Air lease précise qu'elle a également des accords avec le groupe portant sur la location à long terme de neuf A321neo à livrer entre fin 2023 et 2026 et cinq Boeing 737 destinés à Transavia et livrables au premier semestre 2023.



(Photo © Air France)