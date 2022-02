Air Lease acquiert 50 Boeing 737 MAX

Air Lease a conclu un nouvel accord avec Boeing en février portant sur l'acquisition d'une cinquantaine de 737 MAX supplémentaires. Les livraisons sont attendues entre 2024 et 2026.



Trente-deux de ces 737 MAX font l'objet d'une nouvelle commande, les dix-huit autres sont issus de la conversion de trois 787 qui figuraient au carnet de commandes de l'avionneur.



La conclusion de cet accord a été annoncée à l'occasion de la publication des résultats de la société de leasing. Elle souligne qu'elle a enregistré un solide second semestre, avec une remontée des tarifs de location, qui lui a permis de reprendre ses acquisitions, comme en témoigne la signature du plus important contrat de son histoire avec Airbus (pour 116 appareils - 25 A220-300, 59 A321neo, 20 A321XLR, sept A350F et cinq A330-900).



Elle a enregistré un chiffre d'affaires de 2 milliards de dollars en hausse de 3,6% mais son résultat net a été réduit de 18,6% à 408 millions de dollars. Malgré tout, la valeur de sa flotte a gagné 14,2% à 22,9 milliards de dollars. Air Lease possède 382 appareils, en gère 92 de plus et en compte 431 en commande.



