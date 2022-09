Air India va louer une trentaine de nouveaux avions commerciaux Airbus et Boeing

C'est le premier signe du développement d'Air India depuis son acquisition par le groupe Tata. En plus d'effacer la dette d'Air Asia India, le groupe Tata Sons va lever jusqu'à 4 millions de dollars pour injecter de nouveaux capitaux dans Air india et refinancer sa lourde dette.



Cette levée de fonds devrait être réalisée grâce à une mobilisation de fonds propres et une contraction d'emprunts auprès de prêteurs étrangers et certains fonds de capital-investissement.



Cette injection d'argent participera à renforcer à nouveau l'efficacité opérationnelle d'Air India qui a vu ses parts tomber à 8,4% sur le marché intérieur indien.



Air India va par ailleurs louer 21 nouveaux Airbus A320neo, quatre Airbus A321neo et cinq Boeing 777-200LR (Air India alignait déjà 3 exemplaires de cette version du 777). Tous ces appareils sont livrables entre la fin 2022 et 2023.



En juin dernier, la presse locale indiquait qu'Air India était sur le point d'officialiser une importante commande portant sur jusqu'à 150 avions commerciaux produits par Airbus, dont plusieurs gros-porteurs de nouvelle génération A350-900, ainsi qu'une centaine d'A321neo (dont des A321LR ou A321XLR).



(Un Boeing 777LR d'Air India. Photo © Air India)