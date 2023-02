Air India signe un contrat TrueChoice avec GE Aerospace

Air India, désormais sous le giron du groupe Tata Sons, a signé un contrat pluriannuel de type TrueChoice avec GE Aerospace pour ses futurs 787 et 777X.



Cet accord accompagnait l'importante commande ferme consistant en 40 GEnx-1B et 20 GE9X annoncée lors du salon Aero India, des moteurs qui viendront équiper les nouveaux gros-porteurs Boeing de la compagnie indienne.



Le motoriste américain a par ailleurs rappelé qu'il était présent chez Air India depuis 1982, date à laquelle la compagnie aérienne avait pris livraison de son premier Airbus A300 équipé de CF6. La compagnie indienne exploite actuellement une flotte de plus de 150 appareils, dont des Boeing 777 équipés de moteurs GE90 et des Boeing 787 équipés de moteurs GEnx.



Parallèlement, Air India a également signé un accord de services avec CFM International, la coentreprise de GE et Safran, pour couvrir plus de 800 moteurs LEAP fermes qui viendront équiper ses futurs appareils des familles A320neo et 737 MAX.



