Air India a choisi Recaro pour fournir les fauteuils de classe économique et de premium economy de ses long-courriers.



L'équipementier allemand va ainsi fournir plus de 22 000 fauteuils, qui seront installés en line-fit sur les prochains appareils livrés et en rétrofit sur certains en service. Les livraisons s'étaleront sur cinq à six ans.



Dans la première phase d'aménagement, quarante Boeing 787 et 777 en service seront rétrofités avec des CL3710 en classe économique et des PL3530 en premium economy et entreront en service avec leur nouvel aménagement au cours de l'année 2024. Ces modèles de fauteuils seront également installés en line fit sur douze Airbus A350 et 787 devant entrer en service en 2025.



Par la suite, les 34 A350 et 787 pour lesquels la compagnie a passé commande récemment seront aménagés avec le tout nouveau CL3810 en classe économique et le PL3530 en premium economy.



