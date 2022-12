Air India s'orienterait finalement vers une giga commande de 500 avions commerciaux

Le groupe Tata Sons a décidément de très grandes ambitions pour Air India. Après les deux annonces de location d'appareils à court terme passées ces derniers mois (31 monocouloirs de la famille A320neo et 11 Boeing 777 livrables l'année prochaine), la compagnie porte-drapeau indienne serait désormais sur le point de passer une commande historique pour pas moins de 500 avions commerciaux selon les informations de l'agence Reuters.



Ces commandes comprendraient ainsi jusqu'à 400 monocouloirs et au moins une centaine de gros-porteurs, dont des dizaines d'Airbus A350 et de Boeing 787 et 777. Un tel accord sera ainsi valorisé à plus 100 milliards de dollars aux prix catalogues des avionneurs.



Les appareils seront logiquement destinés à Air India (qui fusionnera avec Vistara d'ici mars 2024) et à sa compagnie spécialisée Air India Express (qui intégrera AirAsia India d'ici novembre 2023).



Les compagnies du groupe Air India opèrent aujourd'hui avec une flotte combinée de 209 appareils (hors flotte régionale) : 167 monocouloirs et 42 gros-porteurs.



