Air India proche d'une méga commande pouvant aller jusqu'à 150 nouveaux Airbus

Air India, propriété de Tata Sons, serait sur le point d'officialiser une importante commande portant sur jusqu'à 150 avions commerciaux produits par Airbus, dont plusieurs gros-porteurs de nouvelle génération A350-900.



Dans une note aux équipages, vue par la presse indienne, la compagnie aérienne a demandé aux pilotes de se manifester d'ici le 20 juin pour ceux qui seraient intéressés pour une formation de conversion sur l'A350.



Selon des sources proches de la compagnie, Air India envisagerait d'introduire l'A350 dans sa flotte d'ici le premier trimestre 2023. Elle pourrait être directement servie par les sept exemplaires restants qui étaient initialement destinés à la compagnie russe Aeroflot (22 exemplaires commandés, 7 livrés, 6 potentiellement destinés à Turkish Airlines).



Selon le quotidien indien Business Standard, la commande pourrait même comprendre jusqu'à 50 exemplaires de l'A350 ainsi qu'une centaine d'A321neo (dont des A321LR ou A321XLR).



La flotte long-courrier d'Air India comprend actuellement vingt-sept 787-8, treize 777-300ER, trois 777-200LR et quatre 747-400 (non actifs).



Pour rappel, sa dernière commande d'avions commerciaux remonte à 2006, date à laquelle elle s'était engagée pour l'achat de 111 appareils, dont 68 auprès de Boeing et 43 auprès d'Airbus. La compagnie indienne a également près d'une quarantaine d'appareils de la famille A320ceo à remplacer.



