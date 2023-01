Air India pourrait commander 495 appareils, répartis entre Airbus et Boeing

Selon les informations de l'agence Reuters, la très attendue et très importante commande d'Air India devrait être annoncée à la fin de la semaine et compter 495 appareils.



L'agence ajoute qu'elle pourrait concerner 235 Airbus de la famille A320neo et 190 Boeing de la famille 737 MAX, ainsi que quarante A350, vingt 787 et dix 777X. Les négociations avec les motoristes seraient en cours de finalisation.



Cela fait tout juste un an que le groupe Tata a repris le contrôle de la compagnie nationale indienne. Durant ce temps, de grandes mesures ont déjà été prises. Au niveau de la flotte, des accords de location ont ainsi été signés pour une modernisation rapide (pour 31 appareils de la famille A320neo et onze 777). Le groupe compte actuellement 209 appareils (hors flotte régionale) : 167 monocouloirs et 42 gros-porteurs.



Mais le groupe Tata a également commencé à simplifier ses activités en annonçant les fusions d'Air India avec Vistara et d'Air India Express et AirAsia India. L'objectif de Tata est de refaire d'Air India « une compagnie de classe mondiale ».



(Photo © Mumbai Airport)