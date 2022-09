Air India met en place un plan de transformation sur cinq ans

Désormais intégrée au groupe Tata et dotée d'un nouveau dirigeant, Air India entame sa transformation. Un plan quinquennal a été présenté, avec une feuille de route détaillée, qui doit mener à une croissance du réseau, la transformation des services aux clients, une amélioration des performances opérationnelles et des investissements dans la technologie et la durabilité.



L'un des principaux objectifs de Vihaan.AI, comme le plan a été baptisé, sera d'accroître la part de marché d'Air India sur le réseau intérieur à au moins 30%. L'ambition est grande quand elle est actuellement à peine au-dessus de 8%. La croissance devra également toucher le réseau international. Ainsi, une expansion de la flotte est prévue sur les deux marchés : des accords de leasing et des lettres d'intention ont été signées cette semaine pour introduire 21 A320neo, quatre A321neo et cinq 777-200LR d'ici fin 2023.



Campbell Wilson, son directeur général, espère ainsi « faire d'Air India la compagnie aérienne de classe mondiale qu'elle a été et qu'elle mérite d'être à nouveau ».



Il souligne que la mise en oeuvre de la transformation a déjà débuté avec des améliorations en cabines et que la compagnie travaille en parallèle sur l'organisation de son programme de vols pour redresser la ponctualité.



(Photo © Air India)