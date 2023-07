Air India finalise son contrat avec CFM International pour 800 LEAP et les services associés

CFM International a annoncé qu'Air India avait finalisé le contrat dévoilé en février dernier, portant sur le choix des moteurs LEAP pour équiper les 210 Airbus de la famille A320neo et les 190 Boeing de la famille 737 MAX qu'elle a récemment commandés.



Cela représente une commande de plus de 800 moteurs (rechanges comprises).



Elle a également signé un contrat de services pluriannuel, couvrant l'intégralité de sa flotte de LEAP - elle exploite déjà 27 A320neo et A321neo dotés de LEAP-1A.



« L'introduction à plus grande échelle du moteur LEAP ainsi que notre accord de services nous aideront à optimiser nos opérations en termes d'empreinte environnementale et de coûts opérationnels, tout en profitant à nos clients », a commenté Campbell Wilson, directeur général d'Air India.



(De gauche à droite : Gaël Méheust, CFM International; Russell Stokes, GE Aerospace; Campbell Wilson, Air India; et Jean-Paul Alary, Safran Aircraft Engines. Photo © CFM International)