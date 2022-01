Air India fait de nouveau partie du groupe Tata

Le groupe Tata a annoncé que la transaction liée à l'acquisition d'Air India avait été accomplie le 27 janvier. Il assure désormais la gestion et le contrôle de la compagnie indienne, après avoir remporté en octobre dernier l'appel d'offres émis par le gouvernement indien dans son ultime tentative de privatisation de la compagnie.



La transaction portait sur l'acquisition de trois activités : Air India, la low-cost Air India Express (qui deviennent toutes deux des filiales à 100% du groupe), et la société de handling AI SATS (participation à hauteur de 50%). Son montant est estimé à 2,4 milliards de dollars, le groupe Tata reprenant plus de 2 milliards de dollars de dettes et versant 360 millions de dollars à l'Etat.



« Nous sommes ravis qu'Air India soit de retour dans le groupe Tata et nous nous engageons à en faire une compagnie aérienne de classe mondiale », a commenté N Chandrasekaran, le président de Tata Sons. C'est en effet le groupe Tata qui avait fondé la compagnie en 1932, avant qu'elle ne soit nationalisée à partir de 1946.



Avec l'intégration d'Air India et Air India Express, Tata récupère une flotte de 140 appareils. Le groupe est déjà investi dans deux autres compagnies, avec des partenaires, AirAsia India et Vistara Airlines.



(Photo © Tata Group)