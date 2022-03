Air Greenland veut s'appuyer sur les VX4 d'Avolon pour réduire ses émissions

Air Greenland envisage d'introduire des VX4 de Vertical Aerospace acquis auprès d'Avolon pour réduire l'impact de ses opérations.



La compagnie a ainsi conclu un accord avec la société de leasing qui va permettre la création d'un groupe de travail chargé d'évaluer la pertinence de commercialiser un service basé sur l'exploitation d'eVTOL au Groenland, les besoins en termes d'infrastructures et de certification.



Il doit également définir le nombre de VX4 potentiellement nécessaires aux opérations dans le pays.



« Au Groenland, nous constatons chaque jour les effets du changement climatique et, en tant que compagnie, nous voulons être à l'avant-garde de la révolution climatique. Le VX4 aura de nombreuses utilisations pour Air Greenland et, grâce à notre partenariat avec Avolon, nous avons hâte d'accueillir nos premiers voyageurs à bord dans un avenir proche - en transportant nos invités à Ilimanaq Lodge pour montrer les impacts visibles que le changement climatique a sur notre pays et notre planète », commente Jacob Nitter Sørensen, PDG d'Air Greenland.



(Image © Avolon)