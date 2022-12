Air Greenland reçoit son Airbus A330neo

Airbus et Air Greenland ont célébré la livraison du premier A330-800 de la compagnie. L'appareil a été baptisé Tuukkaq.



Il remplacera l'A330-200 actuellement en service, qui vient de dépasser les 24 ans d'opérations. Il est exploité par Air Greenland depuis 2002.



L'A330-800 pourra accueillir 305 passagers, 42 en classe « Premium » et 263 en classe économique. Comme son prédécesseur, il reliera le Groenland au Danemark mais permettra également le lancement de vols vers l'Amérique du Nord et l'Europe à terme.



Air Greenland a également souscrit un contrat FHS auprès d'Airbus couvrant la fourniture de composants et des services de maintenance.



(Photo © Airbus)