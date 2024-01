Air France va desservir l'Arizona à partir du mois de mai

Air France va relier Roissy CDG à Phoenix (Arizona) à partir du 23 mai 2024.



Cette nouvelle ligne régulière sera assurée trois fois par semaine en Boeing 787-9 équipé de 30 sièges en cabine Business, 21 en Premium Economy et 228 en Economy.



Avec l'ouverture prévue d'une liaison vers Minneapolis (Minnesota) le 13 mai prochain, la compagnie aérienne française desservira 17 destinations aux États-Unis cet été et un total de 24 en Amérique du Nord, avec Atlanta, Boston, Cancún, Chicago, Dallas, Denver, Détroit, Houston, Los Angeles, Mexico City, Miami, Montréal, Minneapolis, New York JFK, New York Newark, Ottawa, Phoenix, Québec, Raleigh Durham, San Francisco, Toronto, Seattle, Vancouver et Washington.



L'aéroport international Sky Harbor de Phoenix n'a jamais été desservi par une compagnie aérienne française. La capitale de l'Arizona accueille cependant déjà British Airways depuis de nombreuses années.



(Photo © Le Journal de l'Aviation - tous droits réservés)