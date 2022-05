Air France souhaite renouveler sa cabine La Première

Air France a décidé de s'attaquer à sa cabine La Première et de renouveler son offre. Le nouveau concept développé par la compagnie vient d'entrer dans sa phase de design.



La compagnie compte dévoiler son nouveau produit durant la saison hiver 2023-2024. Elle compte proposer la plus longue cabine du marché, avec des suites privatives accueillant trois espaces de vie modulables (siège, méridienne et lit plat).



Air France souligne que la nouvelle Première sera disponible sur un nombre plus important d'appareils qu'aujourd'hui. En effet, « même au plus fort de la crise covid, nous avons pu observer l'attractivité d'une telle offre pour nos clients, particulièrement sur l'axe nord-atlantique, sur lequel le taux d'occupation en cabine La Première est aujourd'hui plus élevé qu'en 2019 », précise Benjamin Smith, directeur général d'Air France-KLM.



La Première actuelle est en service depuis 2014 et proposée sur dix-neuf Boeing 777-300ER affectés à des destinations en Amérique du Nord, Amérique du Sud, Afrique et au Moyen-Orient.



(La Première actuelle compte quatre fauteuils. Photo © Air France)